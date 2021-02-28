Возвращение Куинси Промеса было самым ожидаемым событием российского межсезонья. «Спартак» долго не мог договориться с «Аяксом» об условиях по футболисту, который вляпался в криминальную историю. В какой-то момент казалось, что трансфер могут отложить на лето или вообще отменить, но он все же свершился, и Промес вышел на поле уже в 20-м туре.

Куинси не просто сыграл за «Спартак» через три дня после объявления о переходе, он сразу попал в стартовый состав и провел полный матч. Не слишком ли спешит Тедеско, который всю игру (и еще 2 ближайшие) просидел на трибунах из-за дисквалификации? Понятно, что Промес – бывший спартаковец, чемпион России и почти легенда красно-белых, но он не выступал в РПЛ 2,5 года. Этого срока достаточно, чтобы благополучно забыть, как играет «Рубин» и другие российские клубы. Мало того, что Куинси оттрубил весь матч, его еще и сразу заставили менять позицию по ходу матча. В течение игры голландец и Виктор Мозес регулярно перепрыгивали с правого фланга на левый.

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И все же на фоне остальных футболистов «Спартака» Промес не выглядел провально: он постоянно обострял, пытался идти в обыгрыш и взаимодействовать с нападающими и тем же Мозесом. Голландец хорошо откликался на забросы Айртона – правда, бразилец не всегда был точен. И все же ценности в атакующих действиях Куинси было немного: он несколько раз попал в офсайд и отдавал неточные передачи, которые должны были обострять. Промес и новые одноклубники пока не понимают друга, и потому голландец был не слишком опасен для «Рубина».

В актив Антоха может внести точность передач: из атакующих игроков он один из лучших по этому показателю. У Куинси 85%, только Понсе (90%) и Мозес (86%) были точнее. Голландец много владел мячом – партнеры часто искали его передачами и не всегда находили. Мяч был у Промеса 5,9% времени – больше только у Айртона (8,7%) и того же Мозеса (6%). При этом Промес нанес лишь один удар по воротам Дюпина (не в створ). Тот же Понсе пробил 4 раза, из которых 2 попали в цель.

Первый матч Куинси Промеса за «Спартак» вышел невыразительным, и это абсолютно логично. Футболисту еще нужна адаптация, взаимопонимание с партнерами и взаимодействие с главным тренером во время игры. Пока ничего этого нет, но уровень голландца и его спартаковский бэкграунд должны помочь ему стать лидером команды – уже совсем не той, в которой он играл несколько лет назад.

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