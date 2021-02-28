17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал главным героем матча против «Ахмата». Уже на 7-й минуте он заработал пенальти, который реализовал Даниил Фомин. А спустя полчаса забил сам – и именно этот гол стал для москвичей победным.
Матч в Грозном стал для Захаряна дебютным в стартовом составе «Динамо». А впервые за главную команду Арсен сыграл в ноябре 2020 года и стал самым молодым игроком, выходившим на поле в этом сезоне РПЛ.
Забив «Ахмату», Захарян попал в топ-3 самых молодых бомбардиров «Динамо» в чемпионате России – Арсен отличился в возрасте 17 лет 278 дней. Только Александр Кокорин (17 лет 199 дней) и Петр Немов (17 лет 214 дней) отличались за бело-голубых в РПЛ, будучи моложе Захаряна.
В топе самых юных голеадоров РПЛ Закарян ворвался на 15-е место. Рекорд принадлежит Джано Ананидзе – он впервые забил за «Спартак» в октябре 2009 года в возрасте 17 лет и 8 дней. Второе место у Александра Салугина (ЦСКА, 17 лет 27 дней), третий – Руслан Дзуцуев («Алания», 17 лет 77 дней).
- В октябре The Guardian включил Захаряна в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
- Арсен сыграл 25 матчей и забил 5 мячей в составе юношеской сборной России.