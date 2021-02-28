Московский ЦСКА думал о назначении на пост главного тренера Ральфа Рангника. Армейцы контактировали с представителями немецкого специалиста в конце 2020-го, но его агенты отказались вести переговоры, так как Рангник ждет предложений от более именитых команд из топовых чемпионатов.
«Мы никогда не комментируем переговоры наших клиентов с каким-либо из клубов. Да, в услугах господина Рангника заинтересовано множество клубов Европы. Однако мы не можем раскрыть никаких деталей», – приводит слова представителя Рангника Metaratings.
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- Рангник возглавлял «РБ Лейпциг», «Шальке» и «Хоффенхайм».
- Специалист находится без тренерской работы с 2019 года.
- Последним его местом работы стал «Нью-Йорк Ред Буллз», где немец работал спортивным директором.
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