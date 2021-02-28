Московский ЦСКА думал о назначении на пост главного тренера Ральфа Рангника. Армейцы контактировали с представителями немецкого специалиста в конце 2020-го, но его агенты отказались вести переговоры, так как Рангник ждет предложений от более именитых команд из топовых чемпионатов.