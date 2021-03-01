«Хабиб дело говорил, надо учиться. А теперь призываем Хабиба поддержать нашу команду. Учиться-то мы будем, брат, а вот теперь поддержка нужна. Вся команда «Анжи» ждет от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьезных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь. Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки – я помню, когда ты в ней нуждался, – и тебе ее дали. Теперь твоя очередь, брат!» – сказал Исмаилов.