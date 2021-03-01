Дагестанские бойцы смешанных единоборств задумались о возрождении махачкалинского футбольного клуба «Анжи», который играет в ПФЛ – третьем дивизион чемпионата России.
Боец ACA Магомед Исмаилов обратился в инстаграме к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову с просьбой помочь «Анжи». Он записал видео вместе с футболистами команды.
«Хабиб дело говорил, надо учиться. А теперь призываем Хабиба поддержать нашу команду. Учиться-то мы будем, брат, а вот теперь поддержка нужна. Вся команда «Анжи» ждет от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьезных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь. Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки – я помню, когда ты в ней нуждался, – и тебе ее дали. Теперь твоя очередь, брат!» – сказал Исмаилов.
«Я рядом, вацаки, – отреагировал Нурмагомедов. – Но скажи мне, ты где и футбол где».
- «Анжи» был бронзовым призером чемпионата России-2012/13 и двукратным финалистом Кубка России (2001, 2013), дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы.
- Клуб обанкротился в сезоне-2018/19. В РПЛ команда заняла 15-е место и вылетела в ФНЛ, но следующий сезон начала в ПФЛ.