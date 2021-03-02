Полузащитник «Спартака» Куинси Промес отписал жертве ножевого ранения загородный дом в Утрехте.
Футболист передал потерпевшему виллу стоимостью 1,2 миллиона евро и хозяйственную постройку за 6 тонн (или 600 тысяч евро – в Голландии при обозначении цены недвижимости используют меру «одна тонна» в значении «100 тысяч евро»).
Адвокат двоюродного брата Куинси Иегуди Мошкович подтвердил эту информацию в интервью De Telegraaf. Согласно местному кадастровому реестру, суд также разрешил строительство на земельном участке помещения дороже 600 тысяч. Защитник Промеса Джерард Спонг не предоставил оперативный комментарий голландским журналистам.
В прокуратуре Нидерландов уточнили, что переход Промеса в «Спартак» и отъезд из Амстердама не станет препятствием для расследования и возможного судебного разбирательства. 29-летнего футболиста могут вызвать на допрос, но по правилам Куинси может выйти на связь с помощью видео.
- По версии следствия, Промес на вечеринке в июле 2020 года ударил двоюродного брата ножом в колено.
- Кузен обратился в полицию лишь в декабре, после чего игрок «Спартака» провел несколько дней за решеткой и вышел под залог. Ему грозит до четырех лет тюрьмы по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений».