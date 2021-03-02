Футболист передал потерпевшему виллу стоимостью 1,2 миллиона евро и хозяйственную постройку за 6 тонн (или 600 тысяч евро – в Голландии при обозначении цены недвижимости используют меру «одна тонна» в значении «100 тысяч евро»).

Адвокат двоюродного брата Куинси Иегуди Мошкович подтвердил эту информацию в интервью De Telegraaf . Согласно местному кадастровому реестру, суд также разрешил строительство на земельном участке помещения дороже 600 тысяч. Защитник Промеса Джерард Спонг не предоставил оперативный комментарий голландским журналистам.

В прокуратуре Нидерландов уточнили, что переход Промеса в «Спартак» и отъезд из Амстердама не станет препятствием для расследования и возможного судебного разбирательства. 29-летнего футболиста могут вызвать на допрос, но по правилам Куинси может выйти на связь с помощью видео.