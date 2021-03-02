Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев госпитализирован в московскую больницу номер 51 из-за проблем с сердцем.

По данным телеграм-канала «112», Романцев находится в реанимации. Уточняется, что у тренера обнаружен острый коронарный синдром. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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«Три дня он жаловался на боли в груди, вчера ему стало хуже. Родственники вызвали скорую, Романцева увезли в больницу. Врачи поставили предварительный диагноз – острый инфаркт», – сообщил телеграм-канал Mash.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что Олег Иванович перенес операцию на сердце. По словам Фетисова, она прошла успешно, Романцев чувствует себя хорошо.

Позднее сам Олег Иванович прокомментировал свое самочувствие: «Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели – я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст».

  • Романцев в качестве тренера выиграл со «Спартаком» 8 чемпионских титулов.
  • При Олеге Ивановиче красно-белые дошли до четвертьфинала ЛЧ (дважды) и полуфинала Кубка УЕФА.

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