Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что женщины не разбираются в футболе. По этой причине он всегда отказывает девушкам в интервью.
«Как с ними общаться на футбольные темы? Я с женщинами не общаюсь! Они не могут разбираться в футболе. Грановская? Я ее не знаю. Если она разбирается, то хорошо.
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Звонят девушки – начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там? Мужчины уже футболом не занимаются?» Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание.
Но я не против женщин в футболе, ради бога. Что вы делаете из меня монстра какого-то?», – сказал Кобелев в интервью ютьюб-каналу «Футбольный хейт».
- Последний клуб в тренерской карьере Кобелева – «Динамо».
- Из-за плохих результатов 10 мая 2016 года Кобелев был уволен с поста главного тренера за три тура до окончания чемпионата. Тогда команда вылетела в ФНЛ.
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