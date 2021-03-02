И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное какие-то выплаты получили. А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство.