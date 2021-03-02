Вратарь едва не прекратившего существование «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, сколько заработал за последние полгода в клубе.
«В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей. Это деньги за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль – пять месяцев без зарплаты.
И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное какие-то выплаты получили. А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство.
Есть денежки, конечно. Вкладывал в недвижимость – дай бог жене здоровья, она всем этим занимается. Пока супруга меня кормит», – рассказал Рыжиков в интервью «СЭ».
- 40-летний Рыжиков выступает за «Тамбов» с августа 2020 года – он пришел в клуб свободным агентом.
- Зимой «Тамбов» планировал сняться с чемпионата России, но его обеспечили игроками из других команд и средствами до конца турнира.