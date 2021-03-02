Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала об изменах мужа на сборах в Испании.
Она опубликовала в сторис инстаграма паспорт испанки по имени Ирен Гарсия Корено и задала вопрос подписчикам «Кто-нибудь знает этого человека?» Затем, видимо, Алане скинули профиль Ирен в мессенджере с номером телефона. Мамаева запостила цифры прямо в сторис, но мы скрыли их от вас, чтобы не деанонимизировать личность незнакомого человека.
Потом Алане прислали сообщения Гарсии Корено, которые та отправила Павлу. «Смс этой бабы парню, который мне все рассказал. Итог – мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», – написала миссис Мамаева.
В последней картинке Алана сфотографировала ключи на полочке и, видимо, оставила их мужу.
- Павел и Алана Мамаевы находятся в браке с 2013 года, у пары растет дочь Алиса.
- Ранее жена футболиста рассказывала о том, что простила измену мужа. Она также выкладывала в инстаграм профиль возможной любовницы полузащитника.