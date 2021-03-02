Известные спортивные журналистки и фем-активистки отреагировали на высказывания бывшего тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева.

В интервью на ютьюб-канале «Футбольный хейт» он заявил, что женщина не может разбираться в футболе и что не знает директора «Челси» Марину Грановскую. «Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?» Мужчины уже футболом не занимаются? Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание», – сказал Кобелев.

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Блогерка и основательница сайта Breaking Mad Залина Маршенкулова написала в твиттере: «Беру ситуацию [с Кобелевым] под личный контроль. Как же хочется уже стать президенткой и все время говорить эту фразу».

Другая фем-активистка Лиза Лазерсон назвала слова футбольного тренера «сексизмом и дискриминацией». «Он [Андрей Кобелев] может считать, как угодно, но отказ в интервью человеку на основании пола – это дискриминация.

Получается, что журналистки спортивной прессы просто не могут нормально выполнять свою работу из-за ограничений, которые им необоснованно выставляют. Люди имеют право быть невежественными, но не имеют права препятствовать женщинам, руководствуясь своими заблуждениями», – высказалась Лазерсон в интервью «Спорт-Экспрессу».

Телеведущая Мария Орзул написала колонку на эту тему на сайте «Плеймейкер».

«Ну, считает так тренер, его право, но ведь Кобелев озвучил мнение если не большинства российских мужчин, то, как минимум, половины. Сухой статистики, подтверждающей мои слова, я вам не приведу. Ее, вероятно, нет в природе, но вот собственный опыт – дело такое, говорящее.

<…> XXI век, а мы застряли где-то там, где женщинам не позволялось высовывать нос из кухни, если мужчина на диване перед теликом с футболом. Я не буду сейчас оправдываться, перечислять навыки и спортивные (читай футбольные) познания свои и своих коллег-девчонок, не вижу в этом смысла, честно. Но я искренне не могу понять, почему футбол – это исключительно мужская территория.

<…> Я не считаю себя отъявленной феминисткой, я прекрасно понимаю, что где-то сильнее мужчины, где-то – мы, девушки. Но вы уж извините, уважаемый сильный пол, но «лезть» мы имеем право куда угодно. Вы же на кухню заходите периодически», – написала Орзул.

Андрей Кобелев не работал главным тренером с мая 2016 года после увольнения из московского «Динамо».

На момент написания заметки выпуск «Футбольного хейта» с Кобелевым набрал 36 тысяч просмотров (за шесть дней).

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