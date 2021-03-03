Последние несколько лет Розанов боролся с раком. О смерти легенды эфира сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

«Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами», – говорится в сообщении красно-белых.