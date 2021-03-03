Умер комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.
Последние несколько лет Розанов боролся с раком. О смерти легенды эфира сообщил его коллега Михаил Моссаковский.
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Память легендарного журналиста почтили многие его коллеги. О Юрии в твиттере написал московский «Спартак».
«Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами», – говорится в сообщении красно-белых.
- Розанов работал преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчей.
- Вместе с Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.
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