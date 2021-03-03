«Где тонко, там и рвется», – Юрий Розанов произносил эту фразу в тысячный раз, а я сидел и улыбался. Знал: сейчас он точно скажет, что игра идет от ножа. И что матч вообще-то на три результата. Потом вплетет еще пару народных мудростей и с помощью фольклора доступно объяснит, почему условный «Сити» опять проиграл Лигу чемпионов.

Никакой продвинутой статистики, никаких воплей ради хайлайтов, никакого желания понравиться – Розанову было плевать на тренды и популярность. Он всегда работал так, словно сидит не перед экраном или полем, а перед самым обычным зрителем. И разговаривает с ним о футболе, причем абсолютно на равных – без каких-то снобских конструкций, зато с житейской мудростью. Именно поэтому Юрий Альбертович и стал одним из самых любимых комментаторов страны: его было просто приятно слушать.

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Скажу честно: я не смотрел в прямом эфире ни культовый четвертьфинал «МЮ» и «Реала» в ЛЧ-2002/03, ни финал молодежного чемпионата мира по хоккею в 2011 году. Эти работы считаются лучшими в карьере Розанова, но узнаваемым был абсолютно любой сюжет, любая реплика Юрия Альбертовича.

Достаточно открыть ютьюб, вбить имя комментатора и глянуть древнее видео на отъезд Вагнера Лава. С одной стороны, ничего особенного: нарезка голов под довольно очевидные мысли о лучшем легионере в истории РПЛ. С другой стороны, фантастическая интонация Розанова и шикарные формулировки: «струнообразность Данни», «репутация шалопая, а то и просто оболтуса», «такой же, как и мы все, только с косичками». Всего по паре слов понятно, кто озвучивает этот ролик. Под которым, кстати, уже десятки одинаковых комментариев: «Светлая память».

У Розанова имелся удивительный талант – генерировать кучу мыслей и вообще контента, но абсолютно не надоедать. Голос Розанова не утомлял даже в FIFA. «Вот это настоящий форвард!», «Сердце «Челси», диспетчер «Челси» – ради этих фраз геймеры оставляли колонки включенными, хотя обычно вырубали комментаторов, чтобы те не отвлекали от игры.

Хорошо помню, как в начале 2010-х изучил от начала до конца всю конференцию на Sports.ru. Больше всего поражало, насколько же неравнодушен и принципиален Юрий Альбертович: он люто зарубался с незнакомыми людьми и огромными полотнами отвечал даже на самые явные провокации. Чувствовалось, что он просто любит спорить и рассуждать о футболе, причем не так важно, где – в баре, в интернете или знаменитой комнате 8-16.

В 2012-м я брал первое в жизни интервью у нынешнего комментатора и ведущего «Матч ТВ» Димы Жичкина, который начинал в «Футбольном клубе», а потом работал на радио. Дима рассказывал: даже после ухода с «НТВ-Плюс» он заходил в Останкино и поднимался на восьмой этаж, чтобы просто пообщаться с Розановым. И таких, как Жичкин, было много – Юрий Альбертович обожал говорить не только о футболе, но и о профессии. Его заслуженно считали мэтром, а он все отрицал. И четко описывал свою аудиторию: это не те люди, которые сразу ищут факты в Википедии, а те, которые без подсказок помнят культовые матчи и футболистов.

Юрий Розанов Фото: From Official Website

Один из бывших руководителей Розанова признавался, что поначалу побаивался Юрия Альбертовича – думал, что тот крайне вредный. Комментатор правда иногда ворчал: например, когда отправляли на стадион «Локомотив», где стабильно не работал лифт и приходилось топать по лестнице. Такие подъемы давались Розанову тяжеловато, но глобально он и близко не был злопамятным или суровым – с этим согласны все его коллеги. Даже те, кого он жестко критиковал, воспринимали его разборы как лекцию или мастер-класс, а не как попытку унизить.

Тяжело заболев, Юрий до последнего мечтал вернуться к работе. Как только стало чуть легче, комментировал в паре с Константином Геничем – немного ослаб в последние 15 минут, но не снял наушники и не сдался. Рядом с Розановым на той игре сидела его жена Жанна, которую называли музой Юрия Альбертовича. Она держала его за руку – это однозначно придавало сил.

Можно не сомневаться: он сделал все, чтобы выкарабкаться, но это было уже нереально. После Юрия Альбертовича Розанова останутся его сюжеты, матчи, интервью и колонки. И : 2841 запись, последний твит – как всегда о футболе.

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