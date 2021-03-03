Бизнесмен и основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий сократил личные инвестиции в футбольный клуб «Краснодар».

В течение 2020 года Галицкий вложил в «быков» 1,21 миллиарда рублей. В 2019 году инвестиции в команду составили 1,556 миллиарда рублей. Соответственно, за год основатель «Краснодара» сократил вклад на 22,2%. Об этом написал «Рейтинг Букмекеров. Бизнес» со ссылкой на внутренние документы «быков».

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«В 2020 году «Краснодар» получил еще 445 млн в качестве выплаты услуг по размещению спонсорской рекламы через компанию Lavreno Ltd, аффилированную с Сергеем Галицким. По итогам 2020 года клуб получил выручку от продаж в размере 1,47 млрд рублей, что вдвое ниже результатов за 2019 год. Доходы от трансляций составили 277,5 млн рублей, продажа билетов – 324,1 млн рублей, а спонсорская реклама – 676,2 млн рублей», – говорится в тексте «РБ. Бизнес».

Инсайдеры заявили, что по статье «Прочие доходы» «быки» заработали 7,9 миллиарда рублей, трансферы принесли команде почти 1,4 миллиарда рублей, за участие в еврокубках «Краснодар» получил 2,5 миллиарда рублей. Зарплатная ведомость черно-зеленых за год сократилась на 28,5% и составила 3,8 млрд рублей.

«Всего по итогам 2020 года «Краснодар» получил убыток в размере 65 млн рублей. Годом ранее убыток составлял 1,967 млрд рублей, а в 2018-м клуб получил прибыль в размере 1,2 млн рублей», – сообщили источники сайта.

На 66,67% ФК «Краснодар» принадлежит Сергею Галицкому, остальные 33,33% акций находятся в собственности ЗАО «Объединенный капитал».

В сезоне-2020/21 «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов, занял третье место на групповой стадии с «Челси», «Севильи», «Ренном» и отправился в 1/16 финала Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата России «быки» идут на восьмом месте и отстают от зоны еврокубков на четыре очка.

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