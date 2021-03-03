Супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана был найдена без сознания в Москве и госпитализирована. Вероятно, девушка попыталась покончить с собой.
На днях Алана обвинила супруга в измене во время сборов в Испании. 3 марта днем она написала одному из пабликов, что решила свести счеты с жизнью и выпила снотворного. Когда Алана перестала выходить на связь водитель Мамаева, решивший проверить девушку, вызвал скорую и спасателей. В настоящий момент она находится в НИИ имени Склифосовского, передает телеграм-канал Baza.
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- Павел Мамаев не впервые уличен в супружеской неверности. Его предыдущая измена была разоблачена в 2018-м, но тогда Алана простила мужа.
- В этом сезоне Павел забил 2 мяча в 9 матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.
- У Аланы и Павла имеется дочь Алиса.
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