Супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана был найдена без сознания в Москве и госпитализирована. Вероятно, девушка попыталась покончить с собой.

На днях Алана обвинила супруга в измене во время сборов в Испании. 3 марта днем она написала одному из пабликов, что решила свести счеты с жизнью и выпила снотворного. Когда Алана перестала выходить на связь водитель Мамаева, решивший проверить девушку, вызвал скорую и спасателей. В настоящий момент она находится в НИИ имени Склифосовского, передает телеграм-канал Baza.