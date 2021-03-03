Автор ютьюб-канала «КраСава» Евгений Савин встретился в Дубае на сборах «Спартака» с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Выпуск с бойцом MMA вышел в среду, 3 марта.

Хабиб сыграл двусторонку с Джикией и футболистами «Спартака»

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Операторы «КраСавы» сняли, как Хабиб настаивает перед капитаном красно-белых Георгием Джикией, чтобы определить составы команд на камень-ножницы-бумага.

– Выбери ты – ты, как считаешь, – сказал Джикия.

– Нет, чтобы ты потом не говорил: «Э», – ответил боец.

– Зачем мне говорить?

– Да все так говорили, потом жаловались.

– С кем ты играл?

– Да были, брат – Зеедорфы всякие, Эшли Коулы.

Нурмагомедов победил и выбирал первым. «Луи Витона» хочу», – показал боец на Остона Урунова. «Зачем столько брендов, брат?» – спросил Жека у узбекского полузащитника. «Люблю надевать», – смутился Урунов. Савин же отправился в команду Джикии. «Давай вот так сделаем: если вы проигрываете – вы нашей всей команде покупаете ту обувь, которую мы говорим», – поставил условие Нурмагомедов.

«КраСава» поставил капитанов в дуэль взглядов, Георгий на фейс-ту-фейсе мельком посмотрел на Хабиба и сказал: «***, вся жизнь перед глазами».

Хабиб получил оффер от клуба из ОАЭ и хочет дебютировать за «Спартак»

После двусторонки Нурмагомедов рассказал Савину, что получил предложение от местного клуба «Аль-Васль» и турецкого «Фенербахче». «Златан Ибрагимович пригласил меня в «Милан». Дальше можно не рассматривать – я уже назвал Европу, Турцию и Эмираты», – ответил боец.

Он заявил, что хочет перейти в футбол за новыми эмоциями. «В MMA мне уже скучно стало», – заметил Хабиб. Нурмагомедов не согласился с Савиным, что «Спартак» – его любимый клуб в России. Но Орел признал, что красно-белые – «один из любимых» и что болеет за хороший футбол.

«Если бы ты дебютировал за одну команду в России, кто бы это был?» – спросил Савин. «Наверное, «Спартак», народная команда, – ответил Нурмагомедов. – Думаю, отец бы тоже хотел, чтобы я за «Спартак» сыграл. Мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок, килограммов шесть-семь скинул бы. Не назвал бы себя суперфутболистом, но попробовать можно было бы».

Хабиб назвал главный страх Криштиану Роналду

Боец UFC заявил, что переписывается с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. «При встрече дискуссия с ним была, как черпать мотивацию. Он [Роналду] мне говорил, что хотел бы, чтобы сын превзошел его. Но он переживает, что [сын] не сможет сделать это. Потому что в его возрасте [Криштиану] мечтал, чтобы у него просто были бутсы, а у его сына есть все», – ответил Хабиб. Он считает, что при той мотивации, что есть у португальца, Криш проведет в футболе еще два-три сезона.

Евгений предложил файтеру расставить Криштиану, Лионеля Месси и Златана по силе. Хабиб поставил на первое место Роналду, назвал великим Ибрагимовича, но признал, что по титулам за Кришем должен идти Месси.

Златан прислал Хабибу голосовое сообщение за 5 часов до боя с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов о голосовом сообщении Златана Ибрагимовича Фото: Eurosport

Боец сообщил, что общается со страйкером «Милана» после каждого матча «россонери» и каждого собственного боя в UFC. Нурмагомедов включил мотивирующее голосовое сообщение, которое Златан прислал за пять часов до поединка с Джастином Гэтжи.

«Брат, как ты, все хорошо? Устал после игры, но опыт помогает, и я очень много работаю. Люди не видят мой труд, они видят меня лишь на поле и удивляются, как я все контролирую. Я верю в тяжелую работу и в то, что она всегда приносит плоды.

Все – в твоей голове, все идет оттуда. Если чувствуешь себя молодым – ты молод. Если упорно работаешь – ты упорно работаешь. Если ты знаешь, что ты лучше всех, – ты лучше всех. Ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое про тебя и как-то задеть тебя, всегда одно и то же дерьмо. Но мы доказываем снова, снова и снова, кто мы такие и из чего сделаны.

Ничего не приходит просто так, упорная работа дает плоды. У тебя все так же – ты сокрушаешь других, потому что ты работаешь. Не потому что тебе это дано свыше или тебе повезло. Нет-нет-нет – это потому что ты это ты. Слежу за тобой», – сказал Ибрагимович в голосовухе. Хабиб сказал, что это сильнейшее мотивационное послание, которое получал в жизни.

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