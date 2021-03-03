В Судейском комитете Российского футбольного союза разработали правила поведения для рефери, ассистентов, инспекторов и видеоассистентов арбитров (ВАР).

Теперь им запретили общение с представителями футбольных клубов и присутствие любых посторонних в судейской комнате. Также арбитрам и инспекторам не разрешили проводить время вместе с сотрудниками команд в публичных местах. Исключением из этого правила стали случаи, предусмотренные регламентом соревнований.

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«Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча», – говорится в документе, который цитирует инсайдер «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

Помимо этих запретов рефери «должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола» (цитата по «СЭ»).

В газете отметили, что эти правила придумали из-за инцидентов после матчей «Сочи» – «Спартак» и «Тамбов» – «Урал».

Болельщики и журналисты заметили, что судьи ужинали вместе с представителями клубов и пили спиртное.

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