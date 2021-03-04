Судья Никита Данченков, летом 2020 года пострадавший в результате нападения Романа Широкова на товарищеском турнире Московский Кубок Селебрити, рассказал Eurosport.ru, какого наказания просил для обидчика и о поведении Широкова после инцидента.

– Что для тебя было бы полноценной победой?

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– Условка. Я в принципе понимал, что за такое не посадят. Условку просил и прокурор, мы были согласны с данным решением. Но суд вынес другое.

– Ты читал пост Широкова в инстаграме?

– Да. Это отдельная история. Если человек действительно понимал, что виноват, он бы подошел и извинился, довез до больницы. Тогда ничего такого бы не было. А ему было по барабану. Он хотел позвать меня один на один, хотел замять дело.

– Думаю, там бы не было драки.

– Я ни о чем не думал, был в состоянии аффекта и ждал скорую, – признался Данченков в интервью корреспонденту Eurosport.ru Анару Ибрагимову.

В декабре суд вынес решение по Широкову – 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей в пользу судьи.

Экс-капитан «Зенита» и сборной России завершил карьеру в 2016 году. С тех пор он работает экспертом на ТВ.

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