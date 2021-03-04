Судья Никита Данченков, которого на товарищеском футбольном турнире Московский Кубок Селебрити избил Роман Широков, рассказал, как экс-футболиста защищал депутат Госдумы Сергей Милонов.
– Широков воспользовался своими ресурсами?
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– Я не знаю всех наверняка. Может, такое было. Может, нет. Было письмо от депутата Милонова на адрес суда: «Широков – хороший человек. Много сделал для страны». Сказать, что был шокирован, ничего не сказать. Но тут ничего не могу поделать, – заявил Данченков в интервью корреспонденту Eurosport.ru Анару Ибрагимову.
- В декабре суд вынес решение по Широкову – 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей в пользу судьи.
- Экс-капитан «Зенита» и сборной России завершил карьеру в 2016 году. С тех пор он работает экспертом на ТВ.
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