– Я не знаю всех наверняка. Может, такое было. Может, нет. Было письмо от депутата Милонова на адрес суда: «Широков – хороший человек. Много сделал для страны». Сказать, что был шокирован, ничего не сказать. Но тут ничего не могу поделать, – заявил Данченков в интервью корреспонденту Eurosport.ru Анару Ибрагимову.