Опубликовано 04/03/2021 в 09:13 | Обновлено 04/03/2021 в 09:15

Судья Никита Данченков, летом 2020 года пострадавший в результате нападения Романа Широкова на товарищеском турнире Московский Кубок Селебрити, рассказал Eurosport.ru, кто поддержал его из руководства Российского футбольного союза.

– Были неожиданные звонки со словами поддержки?

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– Спустя пару дней позвонил Виктор Кашшаи, выразил слова соболезнования и поддержки, предлагал юридическую, медицинскую, небольшую материальную помощь. Я отказался. Понимал, что у департамента судейства РФС есть другие масштабные проблемы. Не хотел людей напрягать.

– Слишком альтруистично.

– Это не то, из-за чего нужно просить помощь.

– А когда нужно ее просить?

– Я просто не хотел никого напрягать, – заявил Данченков в интервью корреспонденту Eurosport.ru Анару Ибрагимову.

В декабре суд вынес решение по Широкову – 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей в пользу судьи.

Экс-капитан «Зенита» и сборной России завершил карьеру в 2016 году. С тех пор он работает экспертом на ТВ.

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