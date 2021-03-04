Камерунский защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго отыграл в аренде за «Краснодар» всего 12 минут и вернулся во Францию. Футболист получил травму крестообразных связок в матче против «Урала» и вылетел на полгода.
«Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье». Благодарны «Краснодару», они шикарны – выплатили зарплату до конца сезона», – приводит слова агента игрока Адриена Дюрана «Спорт-Экспресс».
Трансферы
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- В матче с «Уралом» Ойонго появился на поле на 33-й минуте, заменив травмированного Евгения Чернова. Сразу после замены на Ойонго грубо сфолил Денис Кулаков, и на второй тайм камерунец не вышел.
- В нынешнем сезоне футболист успел провести в составе «Монпелье» 13 матчей в чемпионате Франции, забил 1 мяч и отдал 1 передачу.
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