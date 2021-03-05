Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова Романа Широкова, который считает, что специалист ничего не дал железнодорожникам.

«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать, зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и все. Его слова я не читал и читать не буду. Мне не важно, что и почему он говорит», – приводит слова Семина Sport24

Ранее Широков заявил, что «Локомотив» не шагнул вперед при Семине. «А что он дал «Локомотиву»? «Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука – он играл до него», – цитирует Широкова «РБ Спорт»

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Семин покинул «Локомотив» по ходу сезона-2019/20, с ним не стали продлевать контракт.

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