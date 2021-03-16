В ноябре 2009 года Владимира Кумарина приговорили к 14 годам заключения. И в Петербурге выдохнули. Его знали как одного из главных криминальных авторитетов 90-х, называли Ночным губернатором города, и, казалось, сесть может кто угодно, но не он. Ведь даже должность к моменту ареста у него была официальной – помощник депутата Госдумы Александра Невзорова. В тот момент поговорка, что от тюрьмы зарекаться ни в коем случае нельзя, стала мегаактуальной. После над лидером Тамбовской ОПГ были еще суды и новые приговоры. Сейчас он осужден за рейдерские захваты, вымогательство, покушение на убийство и, наконец, создания легендарной группировки. Наверняка это не последний приговор Кумарину. И вряд ли 65-летний заключенный когда-либо выйдет на свободу.

В 2019-м в ютьюб утекло видео с юбилея Владимира. 18 февраля 2006 года ему исполнилось 50 лет. И на записи теплые слова ему говорили два человека, которые напрямую связаны со спортом: Шамиль Хисамутдинов, олимпийский чемпион по классической борьбе, и Николай Писарев, футболист «Спартака» и сборной России. Кроме них, была еще масса гостей – Игорь Моисеев, Александр Розенбаум, Владимир Винокур, Михаил Леонтьев, Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха. Все они тоже произносили речи, наполненные любовью к имениннику. После публикации видео издание Insider охарактеризовало их словом «подтанцовка». И спортсмены в этом кругу не затерялись.

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Вот что говорил Николай Писарев, нынешний эксперт «Матч ТВ»: «Сергеич, дорогой, непросто говорить мне сейчас после таких речей, после того, что уже ждут Лепса, Кемеровского. Но я тебе скажу от души. Сергеич, скажу от души. От всех футболистов. Мы не мастера говорить. Ты знаешь, нам бы почеканить что-нибудь такое попроще. Мы очень тебя любим. Сашка Мостовой, Влад Радимов, Шалим (Игорь Шалимов – Eurosport), все мы – твоя команда. Что такое 50 лет? Это 5:0 в первом тайме, да? А во втором мы играем вместе, окей? Здоровья тебе и счастья».

На видеозапись попал и другой эксперт «Матч ТВ», бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. Слова он, вероятно, не произносил. Зато не отказывал себе в крепких напитках.

Леонид Тягачев, на тот момент президент ОКР и председатель попечительского совета «Зенита», не приехал на юбилей. Но прислал телеграмму. Ведущий зачитал ее: «Тут так и написано: «Выиграли 2:0. Посвящаем победу Вам». Так и написано. Так держать. Подписи команды. Не знаю, опечатка или нет – Радимов-Буланова. Это опечатка, нет? Я не знаю, так написано. Что ж, вы тоже выиграли свою жизнь со счетом 5:0. Желаю и дальше так же действовать, если уж о спорте».

Теперь, судя по всему, многие участники того вечера чувствуют дискомфорт. Недавно Николай Писарев пришел в гости в «Футбольный хейт» , и его впервые спросили о видео, где он поздравляет криминального авторитета.

– Спасти «Тамбов» было бы приятно, например, Владимиру Кумарину, – смеясь произнес Карен Адамян.

– Так, а вы к чему подводите? – напрягся Писарев.

– Ну вы же знакомы с Кумариным.

– Да, и? И не только я.

– А как вас свела дорожка?

– Я был в Питере, на теннисном турнире. Мы познакомились, выяснили, что из соседних деревень. Вернее, я родился в Москве, но мои родственники оттуда. Ездил к бабушке в деревню туда. На тот момент… 90-е… Он был официальным человеком в Петербурге. Конечно, я не знал все до конца. Он был меценатом и в области спорта. Помогал многим. В Москве в том числе. Я ездил к нему на день рождения, как и многие. Ну зачем стесняться своего прошлого. Я адекватно оцениваю то время и те вещи, которые он делал.

– Вы были в шоке, когда его отправили в тюрьму на 15 лет?

– Ну да. Но я не знал всего. В моем понимали было, что в 90-е это норма. Я играл в футбол и не задумывался о тех процессах. И был в шоке из-за того, за что его обвиняют.

Недавно о Кумарине заговорил и известный боец ММА Вячеслав Дацик, пришедший на одно из последних заседаний по делу Кумарина.

«Пришел посмотреть, как фабрикуют всякую фигню по оговорам разных людей, – приводит его слова «Лента» . – Человек, блин, без руки сидит в одиночной камере в «Крестах». Фигня полнейшая! Но Владимир Сергеевич держится. Он мне помогал, я ведь спортсмен».

Мы попросили известного питерского журналиста Евгения Вышенкова объяснить такую любовь спортсменов к нынешнему заключенному и рассказать о помощи, которую он им оказывал.

– Откуда у Кумарина такие теплые отношения со спортсменами? На видео его поздравляет Писарев, Хисамутдинов, «Зенит» посвящает ему победу.

– Вы употребили очень правильное слово – «теплые». Мы смотрим на светское мероприятие, где 99 процентов гостей – состоявшиеся, богатые люди с большим бэком, и они – некое олицетворение могущества того человека, который их туда пригласил. Это абсолютно не значит, что Кумарина воспринимали как злодея, мафиози – это исключительно светская история. На этот день рождения пришли не только футболисты, кого там только не было. Их появление там – некое представление юбиляра о том, какие цветы должны быть на его дне рождения. Он считал, что в этот день рядом с ним могут быть звезды эстрады, депутаты Госдумы, футболисты и многие другие. Я никогда не занимался футболом, но понимаю их статус. Они – необходимые предметы на этом мероприятии. Да, они большие футболисты, но это не значило, что они имели большое понимание про устройство мира. Для них юбиляр – некий образ, к которому нужно и можно прикоснуться. Огромный ресторан, все легально. Футболисты посещают много дней рождений, вечеринок. Плюс они идут не к бандиту, а к авторитетному, многогранному человеку. Они приходят не просить пощады, помощи, поддержки. Им не нужна поддержка Владимира Сергеевича в мире футбола. В 2006-м там уже появились деньги, а бейсбольными битами ноги им никто не ломал.

Не думаю, что Писарев лукавит, когда говорит, что ничего не понимал. Представьте, редакция Eurosport приглашает меня на день рождения. Я вас хорошо знаю, читаю вас, что я должен понимать? Приду туда, а потом у вас окажется Михась (Сергей Михайлов – считается одним из самых авторитетных представителей преступного мира, который ни разу не был осужден – Eurosport), который, как известно, поддерживает боксеров. Нас сфотографируют. А потом мне скажут: «Жень, так ты с преступным авторитетом!» А я всего-то пришел на день рождения. Кто-то воспринимает Кумарина как авторитета, кто-то как мецената. Повторюсь, они пришли на светское мероприятие. Там не нюхали кокаин, не наводили друг на друга пистолеты.

– Помогал ли Кумарин клубам или конкретным спортсменам?

– В нулевых он оказывал помощь многим: строил церкви, делал подсветку Казанского собора, помогал подводникам, которым жрать было нечего, выделял деньги футбольным командам из Тамбова. Знаю, что помогал пляжному волейболу. Это исключительно меценатство. Неправильно воспринимать это как помощь спорту, он выделял деньги на многие проекты.

У него никогда не было спортивной мании. Я Володю знаю с 1988 года. Он не из спортсменов. Хотя силовое предпринимательство или бандитизм в Петербурге началось с чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр. Они стали властью в городе. А Кумарин из глухого села, как и любой пацан он играл в футбол, увлекался штангой, являлся активным человеком. Но любви к какому-то конкретному виду у него не было. В его близком окружении были известные спортсмены – Михаил Глущенко (мастер спорта международного класса по боксу, в 2015-м приговорен к 17 годам заключения за организацию убийства Галины Старовойтовой – Eurosport), Александр Баскаков (чемпион мира по греко-римской борьбе, скончался в тюрьме в 2013-м – Eurosport), Юрий Соколов (чемпион мира по дзюдо, убит в 1990-м – Eurosport). У нас в городе не было блатных, воров. У нас правили спортсмены.

В 2014-м Кумарина и «Зенит» в последний раз связали вместе в медиа. «Фонтанка» написала, что на тот момент защитник команды Александр Анюков вложил 70 миллионов рублей в бизнес Андрея Хлоева – известного петербургского авторитета, которого Кумарин называл своим племянником. История закончилась судами, но неизвестно, удалось ли игроку, а теперь тренеру вернуть свои деньги.

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