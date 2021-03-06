Центральный матч 21-го тура РПЛ – Winline Derby между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве на «Открытие Арене». Москвичи идут четвертыми, преследуя тройку лидеров, «быки» пытаются влететь в пятерку. Обе команды еще не выигрывали в 2021-м официальные матчи, а «Спартак» даже не забивал.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Спартака» две потери из-за дисквалификаций: на поле из-за красной карточки не выйдет полузащитник Роман Зобнин. Также допуска на игры по-прежнему не имеет главный тренер Доменико Тедеско – его отстранили на три матча чемпионата по итогам декабрьского матча с «Сочи». Немецкий коуч поскандалил с Дмитрием Бородиным из штаба южан.

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Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

В «Краснодаре» все хуже: играя против «Урала», удалился защитник Игорь Смольников. На травмах – вратарь Матвей Сафонов, нападающий Маркус Берг и сразу пять защитников: Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий, Кристиан Рамирес и Евгений Чернов.

Форма

Обе команды переживают не лучшие времена. После зимней паузы «Спартак» вылетел из Кубка России от «Динамо», а потом проиграл «Рубину» в чемпионате – красно-белые не забили ни одного мяча. Если учитывать и декабрьские результаты, то москвичи идут на серии из четырех поражений – плюс влеты от «Сочи» и «Зенита».

«Краснодар» в 2021-м тоже пока не побеждал, если говорить об официальных матчах. Команда Мурада Мусаева вылетела из 1/16 финала Лиги Европы от загребского «Динамо» с общим счетом 4:2, завершила борьбу в Кубке встречей с «Сочи», а в РПЛ вырвала одно очко у «Урала» – «быки» в меньшинстве ушли от поражения и сыграли 2:2.

«Краснодар» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

«Краснодар» не проиграл «Спартаку» в четырех последних матчах – у «быков» две победы и одна ничья.

Счет личных встреч – 14-7 в пользу красно-белых.

Крупнейшие победы – 4:0, причем для обоих клубов. «Спартак» выиграл в 2011-м, «Краснодар» – дважды в 2014-м.

Самый результативный матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Краснодара» в сентябре 2011 года.

Ориентировочные составы

«Спартак»

«Краснодар»

Котировки букмекеров

Букмекеры больше верят в первую победу 2021 года от «Спартака»: у «Краснодара» чересчур переполненный лазарет. Довольно безопасная ставка – 1,62 – на то, что одна из команд уйдет с поля без забитых мячей. Коэффициент 1,72 аналитики Winline дают на то, что «Спартак» победит в одном из таймов. 1,95 – ставка на соперника.

Где смотреть

Посмотреть суперматч бесплатно можно на Winline – стартовый свисток прозвучит 7 марта в 19:00 по московскому времени. Также игру покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ», а Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию

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