Матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» завершился нулевой ничьей, хотя только удивительная ситуация на 39-й минуте встречи помешала сочинцам уехать с тремя очками.
После удара полузащитника «Сочи» Сергея Терехова мяч залетел в ворота, но перед этим задел лежащего прямо на линии Ивана Миладиновича. Судья справедливо зафиксировал положение «вне игры».
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- После игры в Ростове «Сочи» набрал 37 очков и занял предварительное третье место в таблице.
- Команда Валерия Карпина – пятая с 34 баллами.
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