Опубликовано 06/03/2021 в 19:01 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 19:02 GMT

Матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» завершился нулевой ничьей, хотя только удивительная ситуация на 39-й минуте встречи помешала сочинцам уехать с тремя очками.

После удара полузащитника «Сочи» Сергея Терехова мяч залетел в ворота, но перед этим задел лежащего прямо на линии Ивана Миладиновича. Судья справедливо зафиксировал положение «вне игры».

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После игры в Ростове «Сочи» набрал 37 очков и занял предварительное третье место в таблице.

Команда Валерия Карпина – пятая с 34 баллами.

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