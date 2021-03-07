Опубликовано 07/03/2021 в 09:47 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 09:48 GMT

Бывший полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов после недолгой командировки в «Тамбов» снова сменил клуб – теперь он будет выступать за «Андижан» из Узбекистана.

«Надеемся, что Жасур порадует болельщиков «Андижана» своей красивой игрой. Желаем Жасуру Жалолиддинову успехов в работе в нашей команде», – говорится в официальном заявлении клуба. Сообщается, что контракт подписан до 31 декабря 2021 года.

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Летом 2020 года Жалолиддинов перешел в «Локомотив», в октябре ушел в аренду в «Тамбов» и сыграл один матч в Кубке России.

Вскоре футболист вернулся в «Локо», и в январе клуб расторг с ним контракт. Он не провел ни одного матча в РПЛ.

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