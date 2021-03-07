Опубликовано 07/03/2021 в 10:07 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 10:08 GMT

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что болельщики «Ростова» во время матча 21-го тура РПЛ бросали в него снежки. Ранее он выступал за ростовчан.

«Некоторые люди кидали снежки в меня, было такое. Не знаю, почему, ничего плохого я не делал, всегда пытался отдаваться здесь на 110 процентов. Еще раз говорю, в большинстве своем я знаю ростовских болельщиков, это люди с душой, которые переживают за свою команду. Я их очень сильно люблю и был рад их всех сегодня видеть», – цитирует 33-летнего Джанаева Sport24

Джанаев выступал за «Ростов» в 2014-2017 годах.

Матч завершился со счетом 0:0.

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