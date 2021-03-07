А вот и первое Winline Derby в 2021 году! «Спартак» примет «Краснодар» на «Открытие Банк Арене». Вот причины бросить все дела:
- Winline Derby между этими соперниками всегда полны ярких моментов и красивых голов. А значит, пропустить воскресный бой решительно нельзя!
- Обе команды понесли потери: у «Спартака» дисквалифицированы вице-капитан Роман Зобнин и главный тренер Доменико Тедеско, у «Краснодара» травмированы сразу несколько игроков обороны и основной вратарь Матвей Сафонов. А чем сложнее положение дел перед стартовым свистком, тем интересней и непредсказуемей обещает быть сюжет самой битвы!
- Эту игру можно посмотреть бесплатно. Достаточно просто скачать приложение Winline.
Букмекеры считают «Спартак» фаворитом Winline Derby, но разрыв не катастрофический: 2,27 против 3,23 у «Краснодара». Когда безоговорочного фаворита нет, это всегда круто. Начало в 19:00 (мск).
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