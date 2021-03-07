А вот и первое Winline Derby в 2021 году! «Спартак» примет «Краснодар» на «Открытие Банк Арене». Вот причины бросить все дела:

Winline Derby между этими соперниками всегда полны ярких моментов и красивых голов. А значит, пропустить воскресный бой решительно нельзя!

Обе команды понесли потери: у «Спартака» дисквалифицированы вице-капитан Роман Зобнин и главный тренер Доменико Тедеско, у «Краснодара» травмированы сразу несколько игроков обороны и основной вратарь Матвей Сафонов. А чем сложнее положение дел перед стартовым свистком, тем интересней и непредсказуемей обещает быть сюжет самой битвы!

Эту игру можно посмотреть бесплатно. Достаточно просто скачать приложение Winline.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом Winline Derby, но разрыв не катастрофический: 2,27 против 3,23 у «Краснодара». Когда безоговорочного фаворита нет, это всегда круто. Начало в 19:00 (мск).

Чемпионат России «Спартак» – «Краснодар»: узнай, как посмотреть Winline Derby бесплатно ВЧЕРА В 09:49

Чемпионат России Новичок «Краснодара» покинул клуб. Ему выплатят весь оклад 04/03/2021 В 13:26