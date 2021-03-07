Опубликовано 07/03/2021 в 16:40 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 16:42 GMT

Голландский нападающий «Спартака» Куинси Промес забил дебютный гол за красно-белых после возвращения в клуб из «Аякса».

Промес отличился на 8-й минуте матча с «Краснодаром», сделав счет 2:0. Куинси пробил низом в касание после роскошной передачи Джордана Ларссона.

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Счет еще 2-й минуте открыл Александр Соболев, который в день матча празднует 24-й день рождения.

Это второй матч Промеса за «Спартак» после камбэка – в первом красно-белые уступили «Рубину» со счетом 0:2.

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