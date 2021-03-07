В рамках 21-го тура чемпионата России состоялось Winline Derby: встречались «Краснодар» и «Спартак». Если красно-белые подошли к встрече почти в оптимальном составе (не было только Романа Зобнина, который удалился в матче с «Рубином»), то «быки» по-прежнему страдают от недостатка кадров. Из-за повреждений и болезней против москвичей не сыграли Маркус Берг, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов, Игорь Смольников и Дмитрий Стоцкий. В воротах черно-зеленых снова действовал молодой Станислав Агкацев, который дебютировал во взрослом футболе в игре против загребского «Динамо».

А вот главные цифры матча:

«Спартак» дважды уступал «Краснодару», начиная с сезона-2015/16 (В7 Н2 П2), причем проиграл оба матча в прошлом сезоне.

«Спартак» мог потерпеть четвертое поражение подряд в РПЛ впервые с октября 2019 года (тогда была серия из пяти поражений, причем пятое – на стадионе «Краснодара»).

«Краснодар» выиграл три из четырех предыдущих матчей и сыграл вничью в последнем туре с «Уралом» – 2:2.

«Краснодар» проиграл пять последних матчей в гостях. Это самая длинная гостевая серия из поражений в истории команды.

Куинси Промес забил первый мяч после возвращения.

Чемпионат России Промес забил 1-й мяч за «Спартак» после возвращения в РПЛ 2 ЧАСА НАЗАД

Чтобы отличиться, Промесу понадобилось 108 минут: 90 + 10 добавленных в игре с «Рубином» и 8 в матче с «Краснодаром».

Промес забил 60-й мяч за «Спартак» – ему осталось всего 8 голов, чтобы догнать Андрея Тихонова и войти в топ-3 лучших бомбардиров в истории клуба.

В списке бомбардиров клуба за всю историю голландец уже на 13-й строчке с 69 голами.

Александр Соболев оформил дубль в день рождения. У игрока прекрасная реализация: 4 удара – 2 в створ – 2 гола.

Два ассиста выдал Наиль Умяров, адресатами стали Александр Соболев и Джордан Ларссон. У Умярова лучший показатель точных передач среди атакующих футболистов, отыгравших полный матч – 81%.

Джордан Ларссон отличился впервые с декабря 2020-го, когда «Спартак» уничтожил «Тамбов».

Эсекьель Понсе отличился уже спустя 5 минут после того, как заменил Соболева.

Все голы забили атакующие футболисты «Спартака», на счету четырех футболистов 6 мячей.

В топ-10 таблицы бомбардиров текущего сезона сразу три красно-белых: Ларссон (9 голов), Понсе (9) и Соболев (7).

«Краснодар» повторил антирекорд по самому крупному поражению в истории, уступив с разницев в 5 мячей: в 2011-м южане уступили 0:5 «Зениту».

Черно-зеленые впервые пропустили так много за один матч – раньше в ворота «Краснодара» не влетало больше 5.

За один матч «Краснодар» пропустил больше четвертой части всех голов, залетавших в ворота команды до этой игры (21).

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