Всего четыре года назад «Краснодар» повально обожали и ласкали: за стадион, академию, игровую философию и мечту об 11 воспитанниках в основе. Клуб стал настолько святым, что любую критику разрушал железный аргумент: «А что, у нас так много частных клубов? Галицкий тратит свои деньги, поэтому делает, что хочет. «Краснодар» еще молодой, а у них самая играющая команда в России».

Постепенно грехи южного клуба стали очевидными. Там работают ручные тренеры и врачи-любители, а фирменный комбинационный футбол проходит лишь в матчах с жесткими андердогами. «Краснодар» не умеет терпеть и бороться: как только что-то идет не по плану, парни плывут. Разговоры о воспитанниках тоже пока нерелевантны: состав переполнен крайне средними легионерами. Плюс Галицкий ввел странноватую политику публичности: например, болельщикам не рассказывают о травмах игроков, и это порождает разговоры о проблемах с контрактами.

Теперь «Краснодар» наконец утонул в кризисе, который придумал сам себе – логично, что клуб начали осторожно ругать. Но даже в прошлом году хейт тщательно фильтровался: там, где условный «Спартак» или «Локо» назвали бы безвольными и жалкими, проект Галицкого хвалили за отдельные достойные отрезки. Характерный пример – матч с «Зенитом», в котором питерцы стали чемпионами. Очень многие журналисты абстрагировались от счета (2:4) и восхищались тем, как «Краснодар» возил гостей во второй половине первого тайма.

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Сегодняшняя игра со «Спартаком» была абсолютно такой же. Забыли выйти на поле, получили два, чуть не пропустили третий, а потом перехватили инициативу и раскатывали в чужой штрафной. Казалось, надо вонзать до перерыва хотя бы один, но «Краснодара» на это не хватило. Дальше им повезло с дальним ударом, и стало ясно: либо гости тут же отыграются и задавят «Спартак», либо проглотят контратаку и тупо перестанут играть. Ожидаемо сработал второй сценарий: грандиознейший разгром в истории, четвертое поражение в пяти матчах, совсем призрачные шансы на еврокубки.

Работа Мурада Мусаева устраивает только одного человека – Сергея Галицкого. Бизнесмен нашел парня, который вполне самостоятельно смотрится на интервью, но по факту реализует план владельца. И это чудовищно. Босс знает, что Мурад ему полностью предан: другой клуб РПЛ никогда не подпишет такого серого коуча. Мусаев тоже не против быть куклой на скамейке – копит опыт, сотрудничает с терпимым составом и не парится из-за того, что его вообще не воспринимают легионеры.

Трагедия в том, что этот подход убивает «Краснодар». С одной стороны, после унизительных 1:6 нужно снимать Мурада и ставить нового ретранслятора идей Галицкого. С другой стороны, вся футбольная Россия знает, как Сергей влияет на тактику, состав и селекцию. Ни условный Карпин, ни Слуцкий, ни Семин ни за что не пойдут в этот клуб. Они с радостью пригубят с Галицким хорошего вина и порассуждают о футболе, но не позволят вмешиваться в работу. А в «Краснодаре» так нельзя – там другие правила.

По-хорошему Галицкому пора стереть из памяти все респекты и посмотреть на проект со стороны. «Краснодар», у которого есть все, чтобы бороться за титулы, уверенно и беспросветно стагнирует. Каждая победа над «Порту» компенсируется жутким «Олимпиакосом». Каждый выход в евровесну приносит разочарование, даже если соперник – хорватское «Динамо». Каждый разгром аутсайдера оборачивается убожеством против топов РПЛ. Каждый заход на Кубок никак не влияет на пустые полки в клубном музее.

«Спартак» – «Краснодар» Фото: Getty Images

«Краснодар» оказался на дне. Теперь у Галицкого есть выбор: дальше рулить самому, радуясь локальным успехам и восторженным рецензиям после более-менее приличных матчей, либо наконец отойти от оперативного управления и собрать по-настоящему мощную команду.

Первая стратегия явно не работает, но пока Сергей сам это не признает, грустить из-за результатов «Краснодара» совершенно бессмысленно. Они абсолютно закономерные, объяснимые и заслуженные – и никакие мелкие плюсы их уже не ретушируют.

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