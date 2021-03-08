Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин, перешедший на работу в «Рубин», рассказал о разнице подхода в двух клубах и намекнул на сложные отношения между главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

– В «Зените» рабочий процесс немного приелся, не было возможности организовать аналитический отдел, который одновременно совмещал бы в себе анализ своей команды, соперника и селекцию. А в «Рубине» постараемся это реализовать.

В клубе в очень плотной связке работают главный тренер и спортивный директор. Если в «Зените» ты контактируешь либо с тренером, либо со спортивным директором, то в «Рубине» – одновременно с обоими. Это очень удобно, когда ты и с тренером каждый день взаимодействуешь, знаешь, какие у него требования к игрокам на каждой позиции, и со спортивным директором в полном контакте.

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– Почему в «Зените» у тебя было по-другому?

– Со спортивным директором я общался, но у него с тренером не было таких же хороших отношений, как здесь в «Рубине». Тут они работают в плотной связке, а в «Зените», на мой взгляд, Семак и Рибалта не всегда находили общий язык. Иногда было тяжело понять, что мы ищем конкретно, какие требования у них к игрокам. Мы просто пытались найти хорошего футболиста. А в «Рубине» мне более понятно, что от меня требуется, – цитирует Васюхина «Спорт-Экспресс ».

«Зенит» и «Рубин» сыграют 8 марта в рамках 21-го тура РПЛ. Матч начнется в 16:30 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу и в случае победы оторвется от ЦСКА на пять очков. «Рубин» идет девятым, отставание от первого места – 11 баллов.

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