«Рубин» выложил оригинальное поздравление с Межународным женским днем. Главная звезда видео – конечно же, главный тренер Леонид Слуцкий.
Ролик представлен в виде пародии на сериал «Новый папа». Слуцкий отыгрывает роль актера Джуда Лоу – в светлом костюме и шляпе он прошел между футболистами, неся в руках букет цветов. «Милые дамы, с праздником 8 Марта вас!» – гласит надпись в концовке видео.
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- В новогодние праздники вирусным стало видео, на котором Слуцкий исполняет песню Last Christmas.
- «Рубин» идет РПЛ девятым, отставая от «Зенита» на 11 баллов.
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