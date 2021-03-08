Опубликовано 08/03/2021 в 13:11 GMT | Обновлено 08/03/2021 в 13:11 GMT

«Зенит» попал в курьезную ситуацию накануне встречи 21-го тура РПЛ против «Рубина» – клуб из Санкт-Петербурга не привез в Казань комплекты игровой формы.

Но матч не будет перенесен или отменен – вместо этого петербуржскому клубу придется заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы доставить игровую экипировку, сообщил «БИЗНЕС Online» . Предположительно, доставка формы в столицу Татарстана обойдется лидерам РПЛ от 2 до 4 млн рублей – именно столько стоит заказать чартер Санкт-Петербург – Казань.

Игра между «Рубином» и «Зенитом» состоится 8 марта на «Ак Барс Арене» в 16:30 (мск).

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, «Рубин» идет на девятом месте.

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