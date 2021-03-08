Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев получил жуткую травму в дебюте матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита».

На 14-й минуте встречи игрок столкнулся в штрафной со своим же партнером – защитником Филипом Уремовичем. Хорват выбивал мяч из штрафной, что пытался сделать и Мусаев. Но в результате столкновения пострадал только Мусаев – у него оказалось разбито лицо, Леон истекал кровью. Покинуть поле самостоятельно Мусаев не смог – игрока увезли в подтрибунное помещение на электрокаре. Вместо него на поле вышел полузащитник Михаил Костюков.

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Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита» в январе 2021 года.

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