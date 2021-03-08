Массажист Сергей Колесников, работавший в «Зените» и «Динамо», рассказал подробности скандального перехода Владимира Быстрова из петербургского клуба в «Спартак». По его словам, воспитанник «Зенита» ушел из клуба из-за конфликта с тренером Властимилом Петржелой.
– Но Петржела умел быть и жестоким. Как друга вашего выставил из «Зенита».
– Вовку-то Быстрова? Это ужасная история. Жалко было до слез. Он же не сам в «Спартак» захотел!
Чемпионат России
Семенович – Быстрову: «Может, вам тоже стоило что-то отрезать?»
08/02/2021 В 09:53
– Столкнулись с Петржелой на почве казино?
– Вот именно. Петржела ночь просидит в казино – наутро появляется вот с такой головой. Вместо него работал Боровичка. А Вова как-то пошутил по поводу сна. Сразу – на выход!
– Так и сформулировал?
– Заявил: «Чтоб завтра в команде его не было!» Вот и продали», – сказал Колесников в интервью «Спорт-Экспресс».
  • Владимир Быстров подписал 4-летний контракт со «Спартаком» 1 июля 2005 года. Красно-белые заплатили за трансфер полузащитника 4 млн евро.
  • В августе 2009 года Владимир вернулся в родной «Зенит». По некоторым данным, петербуржский клуб воспользовался пунктом контракта, согласно которому «Спартак» был обязан отпустить Быстрова за 15 млн евро при согласии самого игрока.
  • Колесников – личный массажист Александра Кокорина.
Экс-аналитик «Зенита» намекнул на конфликт Семака и Рибалты
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат России
«Без сисек прыгать легче». Быстров – о фигурке и Семенович
04/02/2021 В 08:38
Чемпионат России
Петржела – классный промежуточный вариант для «Зенита». Он повторит путь Хиддинка
08/12/2020 В 15:30