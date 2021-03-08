Массажист Сергей Колесников, работавший в «Зените» и «Динамо», рассказал подробности скандального перехода Владимира Быстрова из петербургского клуба в «Спартак». По его словам, воспитанник «Зенита» ушел из клуба из-за конфликта с тренером Властимилом Петржелой.
– Но Петржела умел быть и жестоким. Как друга вашего выставил из «Зенита».
– Вовку-то Быстрова? Это ужасная история. Жалко было до слез. Он же не сам в «Спартак» захотел!
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Семенович – Быстрову: «Может, вам тоже стоило что-то отрезать?»
– Столкнулись с Петржелой на почве казино?
– Вот именно. Петржела ночь просидит в казино – наутро появляется вот с такой головой. Вместо него работал Боровичка. А Вова как-то пошутил по поводу сна. Сразу – на выход!
– Так и сформулировал?
– Заявил: «Чтоб завтра в команде его не было!» Вот и продали», – сказал Колесников в интервью «Спорт-Экспресс».
- Владимир Быстров подписал 4-летний контракт со «Спартаком» 1 июля 2005 года. Красно-белые заплатили за трансфер полузащитника 4 млн евро.
- В августе 2009 года Владимир вернулся в родной «Зенит». По некоторым данным, петербуржский клуб воспользовался пунктом контракта, согласно которому «Спартак» был обязан отпустить Быстрова за 15 млн евро при согласии самого игрока.
- Колесников – личный массажист Александра Кокорина.
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