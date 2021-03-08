Массажист Сергей Колесников, работавший в «Зените» и «Динамо», рассказал подробности скандального перехода Владимира Быстрова из петербургского клуба в «Спартак». По его словам, воспитанник «Зенита» ушел из клуба из-за конфликта с тренером Властимилом Петржелой.

– Но Петржела умел быть и жестоким. Как друга вашего выставил из «Зенита».

– Вовку-то Быстрова? Это ужасная история. Жалко было до слез. Он же не сам в «Спартак» захотел!

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– Столкнулись с Петржелой на почве казино?

– Вот именно. Петржела ночь просидит в казино – наутро появляется вот с такой головой. Вместо него работал Боровичка. А Вова как-то пошутил по поводу сна. Сразу – на выход!

– Так и сформулировал?

– Заявил: «Чтоб завтра в команде его не было!» Вот и продали», – сказал Колесников в интервью «Спорт-Экспресс»

Владимир Быстров подписал 4-летний контракт со «Спартаком» 1 июля 2005 года. Красно-белые заплатили за трансфер полузащитника 4 млн евро.

В августе 2009 года Владимир вернулся в родной «Зенит». По некоторым данным, петербуржский клуб воспользовался пунктом контракта, согласно которому «Спартак» был обязан отпустить Быстрова за 15 млн евро при согласии самого игрока.

Колесников – личный массажист Александра Кокорина.

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