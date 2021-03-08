Опубликовано 08/03/2021 в 16:37 GMT | Обновлено 08/03/2021 в 16:59 GMT

Медиаслужба «Рубина» красивым жестом почтила память Юрия Розанова. Казанский клуб провел текстовый онлайн матча с «Зенитом» цитатами знаменитого журналиста и комментатора.

В качестве референсов использовались уже ставшие культовыми фразы Розанова из футбольных репортажей и озвучки серии игр FIFA.

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Юрий Розанов умер 3 марта в возрасте 59 лет. Последние годы комментатор боролся с раком. Все матчи тура РПЛ начинались с минуты молчания в его память.

«Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Победный мяч был забит 92-й минуте. На 99-й минуте Дзюба не реализовал пенальти в ворота «Рубина».

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