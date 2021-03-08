Это настоящий кайф. «Зенит» с «Рубином» на убогом поле в Казани сыграли так, будто это не матч лидера с середняком, а что-то вроде полуфинала Лиги чемпионов, куда в последние 10 лет Питер мечтает попасть. В игре было все: от забытой белой формы гостей, которую сегодня везли в отдельном чартере до нелепо исполненного пенальти главного игрока России Артема Дзюбы. По эмоциям это точно мощнее вчерашней феерии на «Открытие Арене». Хотя бы потому что в Казани за три очка дубасились до последней минуты, но забрал их, как и в первом круге, Леонид Слуцкий вместе со своими молодыми и талантливыми.

Проиграл матч не Семак. «Зенит» выглядел лучше «Рубина», особенно это стало очевидным во втором тайме. Команда круто катала мяч перед штрафной, Азмун неплохо обыгрывался с полузащитниками, но в финальной стадии атаки – мрак. Здесь больше вопросов к Артему Дзюбе. Весь матч он стоял где-то впереди и отвлекал на себя внимание разве что ростом. И под последний пенальти словно лениво вышел из раздевалки. А пробил его так неряшливо, что потащил бы даже любитель. И это удар капитана и лидера, который точно понимает, что конкуренты рядом, а одно очко в этой ситуации важно.

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Семаку стоит хорошенько поразмыслить над ролью Артема в оставшихся матчах сезона. С одной стороны, Сергей – консерватор и показал это за 2,5 года в Петербурге. Он не любит резкие изменения и боится внутреннего недопонимания. Артем – лидер раздевалки, которого слушают партнеры. Посадить его на скамейку – значит, увеличить напряжение, которое после поражения и без того высоко. Не сажать – минус один игрок при обученной обороне. Сейчас Дзюба в плохой форме. И решение по нему станет непростым.

Но хватит о «Зените». Давайте похвалим Слуцкого, Кварацхелию, Макарова и, конечно, Дюпина. Главный тренер был так уверен в своих парнях, что практически обходился без подсказок, даже когда во втором тайме соперник насел на ворота. Хвича показал, что даже на пятнадцати травинках способен делать магию с мячом, и в первом тайме именно от него шла основная угроза. А Денис Макаров, который еще год назад бегал за «Нефтехимик», продемонстрировал двум защитникам «Зенита Ловрену и Сантосу базовые, но мегапродуктивные финты. Вратарь Дюпин – просто герой. Он спасал весь второй тайм и не дрогнул в самый ответственный момент на пенальти.

Главное – интрига в РПЛ снова жива. ЦСКА в двух очках от «Зенита», при очном матче 17 марта, а «Спартак» – в четырех. Дальше все очень плотно. А значит, оставшиеся 9 туров станут такими же кайфовыми.

РПЛ, спасибо, что ты есть!

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