Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как на 99-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» потащил важнейший пенальти от Артема Дзюбы и сохранил победу для своей команды.

– Очень тяжелый матч в плане эмоций. Мы, по-моему, все эмоции выплеснули сегодня на футбольном поле. Там осталось, может, один процент – приехать домой и поздравить жен сегодня с 8 Марта. Все остальное оставили на поле. Хочу сказать спасибо команде. На поле была действительно команда.

– Что за чудо произошло на 99-й минуте?

Чемпионат России Огонь в Казани: ужасный Дзюба и великий Дюпин. Интрига в РПЛ жива 14 ЧАСОВ НАЗАД

– Обычные трудовые будни, ха-ха. Конечно, мы разбирали пенальтистов у «Зенита», особенно Дзюбу, потому что он наиболее вероятный кандидат на пробитие пенальти. В основном он бил по вратарям: если вратарь уходит в какой-то угол, он разводил в другой угол. Поэтому задача была стоять по мячу, не гадать и ждать, куда он пробьет. Повезло, что с этой задачей я справился на сто процентов.

– Каково это – обыграть «Зенит» дважды за сезон?

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу казанцев, которые вышли вперед в добавленное время.

В первом круге «Рубин» победил с аналогичным счетом в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России «Делаю ли так я? Безусловно». Малафеев – о видео Дзюбы 19/02/2021 В 09:20