Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как на 99-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» потащил важнейший пенальти от Артема Дзюбы и сохранил победу для своей команды.
– Очень тяжелый матч в плане эмоций. Мы, по-моему, все эмоции выплеснули сегодня на футбольном поле. Там осталось, может, один процент – приехать домой и поздравить жен сегодня с 8 Марта. Все остальное оставили на поле. Хочу сказать спасибо команде. На поле была действительно команда.
– Что за чудо произошло на 99-й минуте?
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– Обычные трудовые будни, ха-ха. Конечно, мы разбирали пенальтистов у «Зенита», особенно Дзюбу, потому что он наиболее вероятный кандидат на пробитие пенальти. В основном он бил по вратарям: если вратарь уходит в какой-то угол, он разводил в другой угол. Поэтому задача была стоять по мячу, не гадать и ждать, куда он пробьет. Повезло, что с этой задачей я справился на сто процентов.
– Каково это – обыграть «Зенит» дважды за сезон?
– Приятно очень. Думаю, это дорогого стоит, – цитирует 32-летнего Дюпина официальный сайт «Рубина».
- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу казанцев, которые вышли вперед в добавленное время.
- В первом круге «Рубин» победил с аналогичным счетом в Санкт-Петербурге.
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