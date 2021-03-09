А у нас тут пробный выпуск подкаста о русском футболе – редакторы Eurosport Миша Бирюков и Артем Буторин обсудили последние события РПЛ.
В ближайшие 45 минут вы узнаете:
Чемпионат России
Слуцкий в образе Джуда Лоу. «Рубин» эффектно поздравил женщин
- огненный матч «Зенита» с Рубином – почему победа казанцев не удивляет;
- пенальти на Кузяева – был или не был;
- почему «Зенит» все равно станет чемпионом;
- как Леонид Слуцкий участвовал в «COMMENT OUT»;
- почему в разгроме «Краснодара» для «Спартака» нет ничего хорошо;
- 17-летний решала «Динамо» Арсен Захарян – кто он такой?
И многое другое! Бонусом – адреналиновое включение Павла Городницкого. Слушайте и задавайте вопросы – ответим на них в следующий раз.
- Также послушать подкасты Eurosport.ru про футбич, теннис, снукер и многое другое можно в ВК.
Чемпионат России
17-летний дебютант забил за «Динамо». Это рекорд РПЛ?
Чемпионат России
«Какой же он крутой!» Вокал Слуцкого сразил мировые медиа