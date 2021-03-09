Опубликовано 09/03/2021 в 15:06 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 15:14 GMT

А у нас тут пробный выпуск подкаста о русском футболе – редакторы Eurosport Миша Бирюков и Артем Буторин обсудили последние события РПЛ.

В ближайшие 45 минут вы узнаете:

Чемпионат России Слуцкий в образе Джуда Лоу. «Рубин» эффектно поздравил женщин ВЧЕРА В 11:39

огненный матч «Зенита» с Рубином – почему победа казанцев не удивляет;

пенальти на Кузяева – был или не был;

почему «Зенит» все равно станет чемпионом;

как Леонид Слуцкий участвовал в «COMMENT OUT»;

почему в разгроме «Краснодара» для «Спартака» нет ничего хорошо;

17-летний решала «Динамо» Арсен Захарян – кто он такой?

И многое другое! Бонусом – адреналиновое включение Павла Городницкого. Слушайте и задавайте вопросы – ответим на них в следующий раз.

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Чемпионат России 17-летний дебютант забил за «Динамо». Это рекорд РПЛ? 28/02/2021 В 18:14