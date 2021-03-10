Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко объяснил, чем хорош защитник армейцев Виктор Васин. Экс-игрок сборной России и «Спартака» заявил, что у Васина есть сходство с Францем Беккенбауэром.
«Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий – дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь – упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки. Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА», – приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».
- 32-летний Виктор Васин провел в этом сезоне 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 ассист. За карьеру он пропустил 106 матчей из-за повреждений.
- Франц Беккенбауэр – трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов и двукратный обладатель «Золотого мяча».
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