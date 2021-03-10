В «Локомотиве» уволили около 20 сотрудников. Причиной стала фотография, на которой работники клуба позировали в футболках с надписью «***** [Любили] мы вас всех ***** [нафиг] в рот».

Уволенные сотрудники работали в подразделениях маркетинга и дизайна, пресс-службе, SMM-отдели и IT-департаменте. Они сделали фотографию на прощании с бывшим директором по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николаем Комаровым. Комаров покинул клуб в начале марта.

«Где-то порядка года назад он произнес эту фразу в каком-то командном чате, после чего она стала крылатой и превратилась во внутряковый девиз. На прощании с Комаровым любящие сотрудники сфотографировались в памятных футболках с цитатой», – сообщили источники телеграм-канала Baza.

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Фотографию опубликовал в соцсетях один из сотрудников «Локомотива» Роберт Савушкин. После скандала он удалил пост, но руководство вынудило всех людей на снимке уволиться по собственному желанию. По закону мы не можем показать вас картинку, ставшую причиной ухода, но вы можете посмотреть ее в телеграм-канале Baza

В «Локомотиве» официально не подтверждали информацию об увольнении такого большого числа работников. Но во время матча 21-го тура чемпионата России против «Арсенала» в твиттере железнодорожников появились только два поста – напоминание об игре и итоговый результат.

В декабре 2020 года в «Локо» сменилось руководство – вместо предыдущего гендиректора Василия Кикнадзе в московский клуб пришел экс-глава профсоюза футболистов и тренеров России Владимир Леонченко.

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