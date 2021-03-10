Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана подала на развод.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию.

Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», – написала Алана в сторис инстаграма. Каждое предложение девушка отбила восклицательным знаком.

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В начале марта миссис Мамаева выложила в соцсети фотографию и паспортные данные девушки из Испании и заявила, что это любовница ее мужа. Алана уточнила, что футболист познакомился с новой леди на зимних сборах «Ростова» в Марбелье.

На следующий день Мамаеву нашли без сознания в московской квартире, но сама дама опровергла эту информацию и назвала инцидент «приколами».

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году и находятся в законном браке почти восемь лет. У них есть общая дочь Алиса.

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