Массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Сергей Колесников сравнил экс-форварда сборной России со звездой «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

У него [Кокорина] быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!

[Его проблема] – длинная спина. Надо с ней постоянно работать. Коррекцию делать даже в перерыве матча», – сказал Колесников в интервью «Спорт-Экспрессу»

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Килиан Мбаппе из «ПСЖ» забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.

Александр Кокорин из «Фиорентины» вышел в трех матчах Серии А на замену, провел на поле суммарно 79 минут и получил одну желтую карточку.

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