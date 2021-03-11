Летом 2020-го Сергей Рыжиков заверял: закончу карьеру, только когда от футбола захочется блевать. «Тамбов» доконал ветерана за семь месяцев. «Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Все идет к завершению карьеры», – сказал 40-летний вратарь.

Сергей начал 22 года назад в родном белгородском «Салюте». Клуб из-за долгов остался без футболистов, и благодаря кризису 18-летний Рыжков вместе с другими парнями из молодежки получил шанс. Вратарь уверенно проявил себя в ЛФК и получил приглашение от «Сатурна».

Сергей Рыжиков Фото: Getty Images

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Переезд в Москву оказался не только реактивным скачком в карьере, но и воссоединением со старшим другом детства – Алексеем Поляковым. Кипер «Локомотива» и сборной Узбекистана вкалывал в «Салюте», когда Рыжиков только начал путь в футболе. Будущие звезды Премьер-лиги познакомились еще в 1987-м: бабушка Сергея жила в одном дворе с Поляковым. Тогда Рыжиков вообще не собирался во вратари и успешно управлялся в середине поля. Но под влиянием Полякова переместился на позицию, на которой стал одним из лучших в стране.

«Сатурн» больше двух лет прятал молодого кипера в дубле и отправил в аренду в «Анжи», где Рыжиков завоевал приз лучшему игроку сезона. Это не впечатлило раменский клуб, зато привлекло «Локомотив». Там Рыжикова уже ждал Поляков. «Свою первую машину я купил у него – 99-я. Покупал ее в 2007-м, а на права сдал в 97-м на военном ЗИЛе. 10 лет права лежали. Доехал до него на метро: «Лех, поехали со мной, вдруг что случится». Полпути проехали, и он говорит: «Вылезай». На каждом светофоре останавливались в сантиметрах от других машин. Он сидел на переднем сидении, ноги поджал: «Серега!» Говорю: «На, довези меня». Путешествие было», – вспоминал Рыжиков.

В «Локо» у Сергея тоже не шло. В клубе конкурировали шесть вратарей, и новый обладатель 99-й модели «Лады» стоял лишь третьим в списке. Дебюту за красно-зеленых снова помог Поляков, хоть и не специально – у Алексея разболелся аппендикс. Рыжиков провел всего два матча в конце сезона-2006. Но даже они многому его научили – Сергей впервые в карьере оказался в компании лучших футболистов страны: Лоськов, Евсеев, Пашинин, Сенников, Гуренко, Маминов, Сычев, Билялетдинов, Иванович.

Сергей Рыжиков в «Локомотиве» против Гонсало Игуаина Фото: Getty Images

В 2007-м «Локо» возглавил Анатолий Бышовец, и летом Рыжиков получил новый шанс. РЖД щедро отсыпал на проведение собственного товарищеского турнира и два года подряд привозил в Россию большие команды: «Реал», «Милан», ПСВ, «Челси», «Севилью». «В августе я сыграл на Кубке РЖД с «Реалом». Бышовец дал шанс, а потом сказал: «Ты не справился, Сережа». Мы проиграли 2:5, хотя выиграли первый тайм 2:0. Вышли Савиола, Гути и Рауль, и тогда я понял, что российские футболисты никогда до такого уровня не дойдут. Втроем перевернули всю игру», – вспоминал Рыжиков.

Больше в Москве шансов заиграть не было, и карьера уперлась в потолок. «Помню, когда мне «Рубин» позвонил – чуть из люка машины не вышел: «Давайте мне мяч. Где мои пиджаки и бутсы?» – рассказывал Сергей, а «Локо» продал лишнего вратаря в Казань. В последствии окажется, что это один лучших трансферов в истории «Рубина». Клуб из Татарстана заплатил москвичам 650 тысяч евро, но всего через два года Рыжиков уже стоил девять миллионов (по версии Transfermarkt ). При этом 650 тысяч – самая большая сумма, которую платили за Сергея: вратарь остался в Казани на 10 лет и выиграл все, что мог: два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.

Курбан Бердыев сразу разглядел в Рыжикове первого номера и поставил в раму. За семь матчей с начала сезона вратарь пропустил лишь два мяча (один – с пенальти) и помог казанцам установить рекорд РПЛ: никто до них не побеждал в семи стартовых турах подряд. А за первые два сезона Рыжиков выиграл два золота РПЛ – стремительное развитие событий для бывшего вечного дублера московских клубов.

Рыжикова и его партнеров ждала Лига чемпионов и два матча против лучшего состава «Барселоны» в истории с 22-летним Лео Месси во главе. Матч против каталонцев на их поле 22 октября 2009-го до сих пор считается одним из лучших для русского футбола: дебютант ЛЧ хлопнул сильнейшую команду мира на ее поле (2:1).

«Настроение хорошее было. Когда выходили, думал, семь не получим – и нормально. Но вышли и победили. До сих пор не понимаю, как мы это сделали. Когда Ибрагимович сравнял, я подумал: «Вот и кончилось для нас все хорошее». Но тот «Рубин» мог держать удар. Пропущенный гол не выбил нас из колеи. Мы гнули свою линию, и Домингес с Караденизом в контратаке все образцово расчертили. Красота! Это был один из самых ярких моментов в карьере», – делился воспоминаниями Сергей. В ответном матче космические сэйвы Рыжикова спасли «Рубин» и удержали итоговые нули.

Такой успех провинциального клуба тут же привлек «Спартак», который тогда менял киперов, как гетры. Красно-белые очень хотели Рыжикова, а для самого Сергея это мог быть трансфер мечты. Дело в том, что его отец – фанат «Спартака», а сам вратарь болел за москвичей до 2000 года. Более того, все знакомые из родного городка Рыжикова Шебекино топили за красно-белых. В тот момент Рыжиков уже оценивался в девять миллионов евро, но «Спартак» не жадничал.

«За меня давали 10 миллионов. Предложили условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине»: зарплата в два миллиона евро в год и четырехлетний контракт. Пришла сумма в «Рубин». Я колебался. Бердыев сказал: «Сережа, что ты хочешь?» – «Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает «Спартак», и я остаюсь» – «Дай мне день». Через день он сказал, что согласен», – рассказал Рыжиков.

Курбан Бердыев, «Рубин» Фото: Getty Images

На следующий год вратаря и «Рубин» снова ждала «Барселона». «Думаю, что зуб на нас у каталонцев вырос, и они сделают все, чтобы поставить нас на место», – переживал Рыжиков перед матчем. Но в первой встрече «Рубин» снова не отдал победу каталонцам (1:1), а в ответой проиграл с минимальным счетом (1:2). Лео Месси так не и пробил Сергея. «Недостаточно матчей было», – скромничает вратарь. Но в реальности это мировой рекорд: Рыжиков – единственный вратарь, который не пропустил от Лео в четырех встречах подряд. Второй по этому показателю – Джанлуиджи Буффон, который отбивался от Лео в трех играх и на четвертой уступил.

После встреч с «Рубином» в «Барсе» поняли: как молния не бьет дважды в одно место, так и этот русский вратарь несколько раз сыграл успешно против каталонцев не только от везения. В 2011 году Рыжиков реально претендовал на статус одноклубника Лео Месси.

«Это было после того легендарного матча «Рубина» с «Барселоной». Меня познакомили с Сандро Роселем. Мы очень много общались. Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо», – объяснял ситуацию агент Рыжикова Алексей Сафонов.

«Позвонил бы мне президент или тренер вратарей «Барселоны», взял бы детей и жену на плечи и пошел. Агент позвонил: «Серый, разговаривал с агентом по Испании. Есть вариант, что Вальдес уедет в Америку и ты сможешь конкурировать с Пинто». Говорю: «Николаевич, без проблем. Скажите номер рейса», – рассказывал Рыжиков.

В итоге Виктор Вальдес сначала отменил трип в MLS, а затем порвал кресты. Основным вратарем сделали Пинто, а контракта от «Барсы» Рыжиков так и не дождался.

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Его из «Рубина» вовсе рисковал выжить Буффон. В начале 2010-х Джиджи мог перейти в казанский клуб, но там не захотели менять первого номера. «У Буффона в «Ювентусе» тогда не все складывалось. Позвонил агент: «Хотите?» Я понимал, что если мы приведем Буффона, то потеряем Рыжикова. Сергей тогда очень сильно играл и далеко не каждый вратарь-иностранец, даже такого уровня, мог бы играть, как он. Сергей был голодным и тащил такие мячи, которые возьмет не каждый топ-вратарь», – рассказывал тренер голкиперов «Рубина» Виталий Кафанов. И это не выдумка – вариант с «Рубином» Джиджи раскрывал в автобиографии.

Со сборной у Рыжикова не заладилось – как и у любого вратаря из России эпохи Игоря Акинфеева. Впервые Сергея вызвал еще Гус Хиддинк осенью 2008-го. Затем была пауза на два года. А на поле кипер «Рубина» вышел только в 2011-м в товарняке против Катара и пропустил один мяч. Этот матч стал единственным в составе сборной для Рыжикова. Фабио Капелло взял Сергея на чемпионат мира в Бразилию, но там он вместе с Юрием Лодыгиным просто смотрел футбол из первого ряда.

Постепенно и клубная карьера Рыжикова поползла вниз. В 2017-м Бердыев вернулся в «Рубин» вместе с коучем вратарей Кафановым. После командировки в «Ростов» тренеры и Сергей не нашли общий язык, и во второй половине сезона ветеран проиграл конкуренцию Сослану Джанаеву. «Рубин» долго не предлагал продление контракта, а когда, наконец, выслал договор, 37-летний Рыжиков уже решил двигаться дальше, а не ждать шанса на лавке.

«У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь по сути и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него», – объяснял Рыжиков. У него даже был вариант с «Витессом», когда его возглавил Леонид Слуцкий. Лео приглашал Сергея как первого номера, но столкнулся с сопротивлением сверху. «Витесс» – фарм-клуб «Челси», куда из Англии регулярно присылают вратарей на прокачку. В результате из Лондона приехал Эдуарду, а Рыжиков отправился доигрывать в «Крылья Советов» и «Тамбов».

Сейчас бывший кипер «Рубина» строит семейное гнездо под Белгородом и занимается детьми – дочерьми-двойняшками и сыном, который тоже играет в раме за академию «Рубина». Сергей учится на тренера и планирует стать отличным коучем («это нескромно, но располагаю качествами»). Бывший вратарь – совладелец детского футбольного клуба Сергея Рыжикова в Казани. А еще он мечтает о лабрадоре.

«Я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль – пять месяцев без зарплаты», – жаловался Сергей на «Тамбов». Когда-то финансовый кризис «Салюта» из Белгорода помог 18-летнему Рыжикову получить место в составе. Теперь круг замкнулся, и поводом для завершения карьеры тоже оказался дефицит бюджета.

Сергей Рыжиков, «Рубин» – «Спартак», 2016 год Фото: Getty Images

Рыжиков – редкий персонаж для русского футбола: у него нет ни одного врага или хейтера, фанаты всех клубов относятся к нему с уважением. При этом Сергей – идеальный пример большого спортсмена: он взял неудачи и разочарования и сложил из них блестящую карьеру, полную трофеев, крутых матчей и благодарности болельщиков.

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