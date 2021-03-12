Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает Артема Дзюбу лучшим российским форвардом, который должен играть в национальной команде.

– Конечно, Дзюба заслуживает вызова в сборную России. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих.

– Соболев сделал дубль в матче с «Краснодаром», Смолов вернулся после травмы и забил гол «Арсеналу».

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– Соболев пока не проявил себя в сборной. Показателем был матч с Сербией. Какие могут быть обсуждения? В данный момент Дзюба – лучший нападающий в России. Есть данные у Соболева. Надеемся, что Кокорин заиграет в «Фиорентине», но на это нужно время. У Смолова много травм.

– Сейчас Дзюба не в лучшей форме: три матча, ни одного забитого мяча и голевой передачи, выглядит тяжеловато.

– Думаю, что он поможет сборной. Все увидели, что без Дзюбы команда не может играть. При нем было ясно, в какой футбол играем: идет длинная передача, а Дзюба цепляется за мяч и его сбрасывает. Без Дзюбы были растерянные. Не знали, что делать, – цитирует 52-летнего Канчельскиса «Спорт день за днем»

Дзюба не был вызван в сборную России на последние матчи из-за скандала с интимным видео.

Команда проиграла Турции и Сербии, что не позволило выйти в элитный дивизион Лиги наций.

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