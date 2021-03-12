Опубликовано 12/03/2021 в 19:12 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 19:40 GMT

В матче 22-го тура РПЛ «Химки» обыграли «Ростов» со счетом 1:0. На 71-й минуте встречи судья отменил гол Али Соуэ, увидев офсайд.

Гамбийский футболист получил мяч после заброса из глубины и ошибки защитника. Соуэ ворвался в штрафную, обыграл еще одного игрока «Химок» и прошил Илью Лантрантова – Сергей Лапочкин посмотрел ВАР и посчитал, что форвард был в положении вне игры.

(Момент с голом начинается на 3:33)

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После игры «Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС сразу по нескольким эпизодам. В первую очередь клуб попросит ЭСК дать оценку эпизоду с отмененным голом Соуэ, так как непонятно, как была прочерчена линия офсайда, сообщает «РБ Спорт».

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин тоже недоволен работой арбитра.

«Не мое дело обсуждать работу судей, но вопросы есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. Есть вопросы по пенальти в наши ворота. По пенальти на Полозе – тоже. Да и по отмененному голу. Пускай разбираются компетентные люди в этом всем. С судьей после игры не разговаривал», – приводит слова Карпина «Чемпионат».

Победный мяч забил Резиуан Мирзов с пенальти на 49-й минуте, а в конце встречи за второе предупреждение удалили Александра Трошечкина.

Благодаря победе «Химки» поднялись на девятое место в таблице, «Ростов» идет седьмым.

Химчане не проигрывают в РПЛ с 1 ноября 2020-го, клуб набрал 23 очка из 27 возможных.

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