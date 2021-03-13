Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил серьезную травму в матче 22-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала».
В середине первого тайма русский бразилец неудачно вступил в борьбу за верховой мяч и упал, а полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий при приземлении наступил Фернандесу на голову.
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Как сообщает «Матч Премьер», Фернандеса увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
- ЦСКА в случае победы над «Арсеналом» вышел бы на промежуточное первое место, но в первом тайме пропустил два безответных мяча.
- 17 марта ЦСКА примет дома «Зенит».
- 24 марта Россия должна стартовать в квалификации ЧМ-2022 гостевой игрой против Мальты.
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