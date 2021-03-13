Опубликовано 13/03/2021 в 13:38 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 13:59 GMT

В матче 22-го тура РПЛ ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Туляки заканчивали матч вдевятером из-за удалений Валерия Громыко и Александра Довбни.

Оба удаления случились уже в добавленное время: сначала Громыко сфолил на игроке армейцев и получил вторую желтую, а через минуту Довбня покинул поле, отхватив второе предупреждение за разговоры с арбитром.

По ходу встречи «Арсенал» вел 2:0 – в первом тайме отличились Владислав Пантелеев, который реализовал пенальти, и Александр Ломовицкий. В конце матча Наир Тикнизян сократил отставание.

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«Арсенал» не побеждал в РПЛ с 18 октября 2020-го, когда туляки победили «Урал». Они потерпели 8 поражений в последующих 10 турах.

ЦСКА проиграл 2 из 3 последних матче в Премьер-лиге. Армейцы могли выйти на первое место, но теперь сами рискуют уступить вторую строчку «Спартаку».

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