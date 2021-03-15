В середине февраля в русскоязычный твиттер залетел пост с необычной историей: молодой парень в форме Льва Яшина играет на профессиональном уровне в Австралии. Никто не знал его имени и команды. Однако в реплаи пришли сотни людей, которые высказывали футболисту уважение и хотели узнать его поближе. Мы нашли Карла Малугу в фейсбуке: он оказался удивлен и одновременно тронут. Ниже – его рассказ о карьере, любви к Яшину и мечте.

– Я всегда любил футбол и не так давно выступал в командах Бундеслиги U-19. Больше всего отыграл за «Рот-Вайс», «Любек» и «Кемницер», но так и не смог остаться, потому что нужно было заканчивать школу в Австралии. Вернулся, завершил обучение и снова поехал в Германию. Начал играть, но через 4 месяца все остановилось из-за коронавируса. Пришлось возвращаться домой, с того момента я здесь. Играю в мужской лиге штата за команду «Бала». И, конечно, мечтаю вновь оказаться в Европе. Скорее бы закончился коронавирус.

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– Как ты оказался в воротах?

– Раньше играл в полузащите, но после тренировок пару раз попробовал себя в воротах. На удивление не уступал ни одному голкиперу команды. И через несколько дней вся команда просила меня стать вратарем. Мне даже дали прозвище Яшин, когда увидели, как я прыгаю.

– Где ты взял форму?

– Кепка была дома, а форму подарил друг семьи Эшли Моррисон, который коллекционирует спортивные памятные вещи. Я сначала одолжил у него форму, она идеально подошла.

– В Австралии вообще знают Яшина?

– Некоторые знают, но таких людей недостаточно. Считаю, он должен быть более известен, ведь Яшин – лучший вратарь всех времен. Мои товарищи сравнивают меня с ним, это большая честь. Яшин – мой кумир.

– Из России прилетали сообщения?

– Да, видел сообщения из России, в которых выражалась благодарность. Спасибо всем большое. Кстати, я всегда мечтал жить в России. Люблю архитектуру, историю и людей. И есть еще одно большое желание – однажды увидеть матч московского «Динамо».

Карл Малуга Фото: Eurosport

– Ты реально следишь за российской Премьер-лигой?

– Да, слежу за всеми результатами. И еще я большой фанат Артема Дзюбы. Смотрел его матчи, всегда играю за него в FIFA. Просто отказываюсь брать другие команды независимо от того, что выбирают мои друзья. Всегда играл Дзюбой и всегда им забивал.

А еще я всегда поддерживаю Россию на всех спортивных мероприятиях, являюсь большим поклонником Хабиба Нурмагомедова, и я даже выбирал Ивана Драго в Rocky IV. Кстати, знаю и других голкиперов из России. Мне нравятся Андрей Лунев, Игорь Акинфеев и, конечно, Антон Шунин.

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