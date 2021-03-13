В матче 22-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» счет был открыт после автогола Павла Маслова. 20-летний защитник красно-белых срезал мяч в собственные ворота на 18-й минуте встречи.

Находившийся на фланге Грулев избежал офсайда и отдал мяч Лесовому, который прострелил вдоль ворот. Мяч не нашел нападающих «Динамо», но настиг Маслова, который в попытке ликвидировать угрозу поразил собственные ворота.

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«Спартак» сравнял счет на 30-й минуте усилиями Виктора Мозеса: нигериец получил передачу от Александра Соболева и точно пробил в дальний нижний угол ворот Антона Шунина. На 63-й красно-белые вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Соболев.

В случае победы команда Тедеско выйдет на чистое второе место.

В данный момент «Спартак» занимает третью строчку в таблице РПЛ, «Динамо» – пятую.

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